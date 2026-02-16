Неадекватный мужчина в маске перегородил дорогу автобусу в Бийске

Как сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, прибывший на место событий сотрудник ДПС не почувствовал от водителя запаха алкоголя. Тогда страж порядка заподозрил, что нарушитель находится в состоянии наркотического опьянения, и предложил ему пройти медосвидетельствование, но задержанный наотрез отказался.
Позже в суде подозреваемый предоставил протокол из наркологического диспансера, в котором уже после инцидента он прошел освидетельствование. В документе говорилось, что в организме нарушителя не обнаружили следов наркотических веществ.
Несмотря на это, судья указал на то, что проведение тестирования постфактум не освобождает от ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции. В результате мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишили водительского удостоверения на срок в 1,5 года.
