Неадекватный мужчина в маске перегородил дорогу автобусу в Бийске

Нарушитель отказался подчиняться законным требования инспектора

Автобус двигался по маршруту, когда неожиданно легковое авто преградило ему путь. После этого из салона машины вышел мужчина в косметической маске: он начал размахивать руками, указывая на пассажиров и водителя общественного транспорта.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, прибывший на место событий сотрудник ДПС не почувствовал от водителя запаха алкоголя. Тогда страж порядка заподозрил, что нарушитель находится в состоянии наркотического опьянения, и предложил ему пройти медосвидетельствование, но задержанный наотрез отказался.

Позже в суде подозреваемый предоставил протокол из наркологического диспансера, в котором уже после инцидента он прошел освидетельствование. В документе говорилось, что в организме нарушителя не обнаружили следов наркотических веществ.

Несмотря на это, судья указал на то, что проведение тестирования постфактум не освобождает от ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции. В результате мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишили водительского удостоверения на срок в 1,5 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный швед угнал машину у курьера и попытался добраться на ней до России.

