Житель Мурманска похитил почти 3 млн рублей из незапертого автомобиля

За помощью в правоохранительные органы обратился 34-летний житель города. Мужчина пояснил, что припарковал свою машину у дома на проспекте Героев-североморцев и ушел по личным делам, забыв запереть транспортное средство.

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», по возвращении он обнаружил, что неизвестный похитил из машины наличные средства в размере 2,9 млн рублей, которые лежали на переднем пассажирском сидении.

Сотрудники полиции оперативно вышли на след подозреваемого. Вскоре они задержали 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который на законных основаниях находится в России, однако официально нигде не работал. На допросе он признал свою вину. Злоумышленник не успел распорядиться похищенным, при обыске у него изъяли всю сумму.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

