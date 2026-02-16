17-летнего зацепера задержали после поездки на крыше автобуса в Москве

Инцидент произошел 15 февраля на Вешняковской улице и попал на видеоролик, набравший популярность в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как юноша в наушниках залез на крышу движущегося автобуса.

Юношу вместе с матерью пригласили в отдел для дачи показаний

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», правоохранители оперативно установили личность молодого человека и доставили его в отдел для разбирательства. Вместе с ним на беседу пригласили и его мать. В отношении признавшего свою вину несовершеннолетнего стражи порядка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а на его родителя — по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения представляют смертельную опасность. Правоохранители призывают граждан не рисковать собой ради сомнительной популярности в Интернете.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани подростки избили таксиста и угнали его машину.