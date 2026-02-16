17-летнего зацепера задержали после поездки на крыше автобуса в Москве

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», правоохранители оперативно установили личность молодого человека и доставили его в отдел для разбирательства. Вместе с ним на беседу пригласили и его мать. В отношении признавшего свою вину несовершеннолетнего стражи порядка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а на его родителя — по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей».
В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения представляют смертельную опасность. Правоохранители призывают граждан не рисковать собой ради сомнительной популярности в Интернете.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани подростки избили таксиста и угнали его машину.