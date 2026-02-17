Водитель мусоровоза въехал в машину ДПС на месте аварии в Санкт-Петербурге

Как сообщает портал «ЛенТВ24», на место событий оперативно прибыли два экипажа ДПС. Инспекторы выставили знаки и приступили к оформлению аварии. В момент, когда инспекторы находились рядом со своими машинами, двигавшийся по трассе водитель мусоровоза потерял контроль над транспортным средством и врезался в один из автомобилей полицейских.
Из-за сильного удара один сотрудник ГИБДД получил серьезные травмы, медики доставили его в ближайшую больницу. На данный момент о его состоянии ничего не известно.
После произошедшего правоохранители организовали доследственную проверку.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что неадекватный водитель устроил ДТП у Летнего сада в Санкт-Петербурге.