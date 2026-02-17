Житель Приамурья лишился автомобиля после попытки украсть рельсы с ж/д путей

Мужчина планировал похитить рельсы с перегона Сковородино — Рейново в Амурской области. Для реализации плана он приехал к месту преступления на Toyota Sprinter Carib и взял с собой газорежущее оборудование.

Как сообщает портал «Телепорт.рф», с помощью инструментов злоумышленник надеялся разрезать рельсы на несколько частей, чтобы погрузить их в машину и после продать на металлолом. Однако довести задуманное до конца ему не позволили правоохранители, которые успели задержать его еще до повреждения путей.

Мировой судья признал мужчину виновным в покушении на кражу и назначил ему наказание в виде 140 часов принудительных работ. Такое решение не устроило государственного обвинителя. Транспортный прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке и потребовал, помимо прочего, конфисковать у мужчины автомобиль и инструменты, которые использовались при совершении преступления.

В итоге суд согласился с этим и изъял у нарушителя Toyota Sprinter Carib и газорежущее оборудование, после чего обратил их в доход государства.

