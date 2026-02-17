Машина скорой помощи загорелась по пути на место ДТП в Амурской области

Сам инцидент, к месту которого не смогла доехать машина медиков, случился на 1324-м километре федеральной трассы «Амур» в Шимановском округе. Водитель Toyota Harrier выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости столкнулся с бензовозом.

Как сообщает портал «Телепорт.рф», в результате сильного удара четверо находившихся в Toyota человек получили тяжелейшие травмы, от которых скончались на месте событий.

Экстренные службы оперативно выдвинулись к месту событий, однако по дороге одна из карет скорой помощи неожиданно загорелась. Огонь полностью охватил моторный отсек транспортного средства, из-за чего автомобиль врачей так и не добрался до пункта назначения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Прибывшие на место возгорания спасатели быстро ликвидировали пламя, по предварительной версии причиной произошедшего стала техническая неисправность.

