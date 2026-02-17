В России заблокировали сайт с продажей аккаунтов для каршеринга

На интернет-площадке свободно продавали логины и пароли к аккаунтам различных сервисов каршеринга. Эти данные позволяли пользоваться машинами в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на сайте имелось множество положительных отзывов от клиентов, которые хвалили сервис за возможность садиться за руль несовершеннолетним и лицам, не имеющим водительского удостоверения. Некоторые даже использовали его для тренировок перед сдачей экзамена в ГИБДД.

Продавцы не предупреждали покупателей о юридических последствиях такой схемы. В случае нарушения ПДД или аварии все претензии каршеринговая компания предъявляет законному владельцу аккаунта, а не фактическому водителю. Именно на имя этого человека приходят штрафы, и он становится ответчиком по искам о возмещении ущерба.

Прокуратура выявила этот сайт в ходе мониторинга сети Интернет и направила материалы в суд. Чертановский районный суд Москвы признал информацию на ресурсе запрещенной к распространению на территории России и постановил заблокировать к нему доступ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в России появилась новая схема автомобильных подстав.