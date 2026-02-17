Жительница Сочи осталась с кредитом и без машины из-за аферы арендатора

58-летняя жительница Сочи передала свой новый Kia 20-летнему юноше по договору аренды. На протяжении двух с половиной месяцев он исправно вносил платежи за пользование транспортным средством, но в какой-то момент перестал выходить на связь.

Как сообщает издание «Сочи онлайн», взволнованная автовладелица обратилась за помощью в полицию, сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого. Выяснилось, что аферист подделал договор купли-продажи и переоформил машину на своего знакомого, выступив от имени собственницы. После этого иномарка перешла к перекупщику, который реализовал ее через автосалон.

Финальным покупателем стала 45-летняя женщина. Она ничего не знала о криминальном прошлом транспортного средства, внесла за него 268 тысяч рублей из собственных сбережений и оформила кредит еще на 1,5 млн рублей.

В результате из-за действий злоумышленника женщина осталась и без машины, и с крупным долгом перед банком. При этом общий ущерб, причиненный первой и законной хозяйке авто, превысил 1,8 млн рублей.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

