Девушки-подростки угнали машину с парковки и попали в ДТП в Новокузнецке

Две несовершеннолетние жительницы Новокузнецка гуляли по городу и заметили незапертую Toyota Mark II с ключом в замке зажигания. Воспользовавшись возможностью, девушки сели в салон машины и отправились кататься.

Как сообщает агентство «Кузбасс», инспекторы ДПС остановили нарушительниц на проспекте Строителей. Они обнаружили, что у девушки, находившейся за рулем, нет не только документов на автомобиль, но и водительского удостоверения.

В присутствии матери на задержанную составили сразу несколько административных протоколов. После этого обвиняемых доставили в отдел полиции для разбирательства по факту угона, так как действия злоумышленницы подпадают под статью 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Однако на этом история не закончилась. Спустя некоторое время в Госавтоинспекцию обратился мужчина с заявлением о повреждении его Hyundai Solaris во дворе дома на улице Филиппова. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили виновников: ими оказались все те же две девушки на угнанной Toyota. Сначала одна из них, выезжая с парковки, задела припаркованный Solaris. Тогда за руль села вторая, но и она повторно врезалась в ту же машину.

В итоге в ГИБДД вызвали вторую нарушительницу, также вместе с матерью. В ее отношении правоохранители составили аналогичные прокотолы, добавив к ним статью за оставление места ДТП. Все материалы по произошедшему передали на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних.

