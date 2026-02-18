Курьер прокатил ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе в Новой Москве

Утром 18 февраля на Калужском шоссе водители стали свидетелями шокирующего нарушения ПДД. Доставщик на электровелосипеде перевозил маленького ребенка, двигаясь по одной из полос оживленной трассы.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», удивленные автомобилисты сняли на видео курьера, который, судя по экипировке, находился при исполнении рабочих обязанностей. При этом рядом с ним на раме велосипеда сидел маленький ребенок.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство у других участников дорожного движения, поскольку Калужское шоссе отличается высокой интенсивностью потока и скоростным режимом.

Очевидцы направили жалобу в Госавтоинспекцию с просьбой проверить действия мужчины на соответствие ПДД и нормам безопасности при перевозке детей. В ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

