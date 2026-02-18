85

Курьер прокатил ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе в Новой Москве

Неравнодушные автомобилисты написали жалобу в ГИБДД

Утром 18 февраля на Калужском шоссе водители стали свидетелями шокирующего нарушения ПДД. Доставщик на электровелосипеде перевозил маленького ребенка, двигаясь по одной из полос оживленной трассы.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», удивленные автомобилисты сняли на видео курьера, который, судя по экипировке, находился при исполнении рабочих обязанностей. При этом рядом с ним на раме велосипеда сидел маленький ребенок.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство у других участников дорожного движения, поскольку Калужское шоссе отличается высокой интенсивностью потока и скоростным режимом.

Очевидцы направили жалобу в Госавтоинспекцию с просьбой проверить действия мужчины на соответствие ПДД и нормам безопасности при перевозке детей. В ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани курьер предъявил фальшивые документы, чтобы скрыться от ГАИ.

