Курьер прокатил ребенка на электровелосипеде по оживленной трассе в Новой Москве

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», удивленные автомобилисты сняли на видео курьера, который, судя по экипировке, находился при исполнении рабочих обязанностей. При этом рядом с ним на раме велосипеда сидел маленький ребенок.
Ситуация вызвала серьезное беспокойство у других участников дорожного движения, поскольку Калужское шоссе отличается высокой интенсивностью потока и скоростным режимом.
Очевидцы направили жалобу в Госавтоинспекцию с просьбой проверить действия мужчины на соответствие ПДД и нормам безопасности при перевозке детей. В ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани курьер предъявил фальшивые документы, чтобы скрыться от ГАИ.