Пенсионер из Иваново попытался снять арест с авто путем фиктивной продажи

Пожилой мужчина из Ивановской области попал в ДТП, после которого задолжал потерпевшей стороне 500 тысяч рублей. Для взыскания этой суммы счета пенсионера арестовали. Кроме того, ему запретили регистрировать недвижимость и транспортные средства, а также ограничили выезд за границу.

Как сообщает издание «Ивановские новости», спустя некоторое время в отделение судебных приставов поступило заявление от 18-летней девушки. Она утверждала, что только что купила Volkswagen Passat у мужчины-должника. Последующая проверка показала, что с момента сделки прошло более полугода, а новая владелица не переоформила авто на себя.

Сотрудников ведомства насторожило и то, что цена в договоре оказалась намного ниже рыночной стоимости иномарки. Приставы поняли, что пенсионер пытался вывести имущество, чтобы спасти его от ареста.

Но это не помогло: транспортное средство изъяли и отправили на спецстоянку. А если нарушитель не погасит задолженность в ближайшее время, то его машину продадут с торгов.

