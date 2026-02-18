Пьяный рецидивист угнал машину и пытался скрыться от полиции под Тамбовом

Инцидент произошел 18 февраля в городе Рассказово. Все началось с того, что инспекторы ДПС заметили подозрительный ВАЗ-2114 и подали его водителю сигнал об остановке.

Оказалось, что у беглеца никогда не было водительского удостоверения

Как сообщает издание «Онлайн Тамбов.ру», находившийся за рулем мужчина проигнорировал законные требования сотрудников ГИБДД и резко увеличил скорость, пытаясь скрыться. Патрульные организовали погоню с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Спустя некоторое время нарушитель потерял контроль над машиной, которая столкнулась с дорожным ограждением. Сразу после ДТП полицейские задержали 27-летнего беглеца и доставили его в отдел. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался, однако стражи порядка по характерным признакам поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснились, что ранее судимый юноша никогда не получал водительского удостоверения. При этом законный владелец ВАЗ-2114 не имел никакого отношения к произошедшему — злоумышленника задержали за рулем угнанного авто.

В итоге машину изъяли в рамках служебной проверки, следователи возбудили против задержанного уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

