Житель Рязани обокрал машину своей бывшей возлюбленной

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег из ее Chevrolet. По словам потерпевшей, неизвестный разбил стекло машины и похитил из салона 45 тысяч рублей наличными.

Как сообщает издание 62INFO.RU, в ходе разбирательства правоохранители выяснили, что за день до случившегося владелица авто поссорилась со своим партнером, с которым они проживали в одной квартире. Конфликт закончился тем, что женщина выставила его за дверь.

Следователи установили, что после этого 31-летний злоумышленник решил отомстить потерпевшей. Дождавшись удобного момента, он подошел к автомобилю и украл из него деньги, которые потратил на покупку алкоголя.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет

