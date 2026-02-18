Дорожный конфликт в Екатеринбурге закончился дракой и порчей автомобиля

Причиной конфликта послужил опасный маневр на оживленном участке дороги рядом с торговым центром «Радуга-парк». Мужчина за рулем Renault подрезал ехавший слева от него Haval.

Агрессивный водитель запрыгнул на капот оппонента и поцарапал его машину

Как сообщает издание издание «Екатеринбург Онлайн», водитель китайского авто решил ответить шоферу Renault тем же. Но тот внезапно остановился, выскочил из своей машины и бросился на капот оппонента, который попытался уехать. Злоумышленник успел нанести три удара кулаком, оставив на «Хавэйле» заметные царапины.

После инцидента владелец «китайца», который приобрел автомобиль всего неделю назад, обратился в полицию. Мужчина намерен добиться компенсации за нанесенные его машине повреждения. По факту произошедшего правоохранители проводят расследование.

