Дорожный конфликт в Екатеринбурге закончился дракой и порчей автомобиля

Как сообщает издание издание «Екатеринбург Онлайн», водитель китайского авто решил ответить шоферу Renault тем же. Но тот внезапно остановился, выскочил из своей машины и бросился на капот оппонента, который попытался уехать. Злоумышленник успел нанести три удара кулаком, оставив на «Хавэйле» заметные царапины.
После инцидента владелец «китайца», который приобрел автомобиль всего неделю назад, обратился в полицию. Мужчина намерен добиться компенсации за нанесенные его машине повреждения. По факту произошедшего правоохранители проводят расследование.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Камчатке мужчина забросал кошачьими фекалиями занявшую его парковочное место машину.