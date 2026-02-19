У женщины забрали авто из-за того, что на нем ездил ее пьяный бывший муж

Все началось с того, что бывший муж и отец детей автовладелицы зашел к семье в гости. Пока женщина была в ванной, он без спроса взял ключи от ее «Форда» и отправился в поездку.

Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», на дороге мужчина попался сотрудникам Госавтоинспекции. И те привлекли его к ответственности — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Судя по всему, этот инцидент стал для героя истории не первым, поскольку в результате решением суда конфисковали и автомобиль.

При этом, по словам женщины, транспортное средство оформлено на нее, да и кредит, взятый на покупку машины, она выплачивает в одиночку. Пока Ford стоит у нее во дворе: она боится садиться за руль и ожидает приезда приставов.

Разумеется, владелица автомобиля пыталась добиться справедливости. Она рассказала, что с бывшим супругом рассталась еще в 2022 году: живут они раздельно и общего хозяйства не ведут. В качестве доказательства принесла справки из МФЦ — о том, что отец ее детей даже прописан в другой квартире. Однако Чкаловский, а затем и областной суды не поверили, посчитав пару семьей.

