Снежная глыба рухнула на девушку и ее автомобиль в центре Твери

На улице Трехсвятской с крыши учебного корпуса местного университета сошла снежная масса. Удар пришелся на 20-летнюю девушку и принадлежащую ей машину, припаркованную возле здания.

Как сообщает агентство «ТИА», упавшая с большой высоты масса из льда и снега разбила лобовое и боковые стекла автомобиля, а также повредила зеркало заднего вида. Потерпевшая в этот момент стояла рядом с транспортным средством и получила серьезные травмы. Прибывшие на место событий медики оказали ей первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу.

Проверка надзорного ведомства установила, что к произошедшему привело ненадлежащее оказание услуг по содержанию здания. Ответственность за это несет управляющая компания, с которой учебное заведение заключило договор на обслуживание.

Следователи возбудили против коммунальщиков уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящий момент правоохранители продолжают собирать материалы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в центре Москвы уборка снега привела к повреждению десятков машин.