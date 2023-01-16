Как возместить ущерб за упавшую на ваше авто снежную глыбу с фуры

Красивый желтый закат и зимняя дорога, ничто не предвещало беды, когда автомобиль российской семьи встретился на трассе с проезжающим мимо грузовиком. Все произошло в одно мгновение. Глыба льда слетела c фуры и пробила лобовое легковyшки, чуть не убив всех ее седоков.
В «Тойoтe» ехали пaпа, мaма и тpoe детей. Разлетевшееся cтекло пoпалo в водителя и его трехлетнюю дoчь: малышке рассeкло лицo, a ее отцy — голову. К счастью, все живы. Но что делать дальше владельцу побитой «японки»? С кого спросить за ущерб, нанесенный машине и своему здоровью, а также здоровью ребенка? Есть ли вообще тут виноватые?
Мнения автомобилистов в соцсетях традиционно разошлись. Конечно, нашлись и те, кто считает, что тут некого винить. И что, может быть, водитель просто лобовое стекло некачественное поставил. Были и те, кто напомнил, что «дальнобойщикам, которые выходят на прицеп счищать снег, хорошо бы пройти обучение при работах на высоте, сдать экзамен и проходить постоянный инструктаж. Кроме того, им должны быть обеспечены страховочные средства: пояса, точки крепления или поручни».
То есть прежде, чем наказывать и штрафовать, «необходимо обеспечить соответствующие условия. Например, построить эстакады для чистки снега, или пункты очистки за вменяемые деньги, или еще что-то, что позволит водителям соблюдать требования, не нарушая законы», — считают некоторые водители.
— Вопрос вылетающих с крыш грузовиков льдин и сугробов — исключительно отсутствия ответственности, — считает эксперт по авто- и видеофиксации общественного движения «Синие ведерки» Григорий Шухман. — Как только водители фуры начнут получать реальные сроки за травмы и гибель участников движения, способы исключать такие происшествия у них сразу найдутся…
Что касается того, с кого и как взыскать ущерб в данной ситуации, у юриста Ильи Афанасьева нет сомнений:
— Если ОСАГО у виновника ДТП нет, необходимо подавать иск к к собственнику авто. А при наличии у него «автогражданки», за возмещением пострадавшая сторона в таком бесконтактном ДТП должна обращаться в страховую компанию виновника. А если идти в свою, то страховщик обязательно откажет. И будет прав…
К слову, такую же позицию подтвердил несколько лет назад и Верховный суд РФ, который трактует понятие взаимодействие (столкновение), приведенное в ст. 14.1 «Закона об ОСАГО», как непосредственный контакт двух транспортных средств. Если его не было при ДТП, значит, указывает ВС, не выполняется одно из требований по прямому возмещению убытков по ОСАГО. Поэтому необходимо обратиться в страховую виновника.
При этом стоит отметить, что имеющиеся в судебной практике случаи по-прежнему не внушают оптимизма тем, кто волею судьбы может оказаться в подобной ситуации. Суды первой инстанции не слишком охотно берутся удовлетворять исковые требования по таким делам, а значит на возмещение ущерба у пострадавших могу уйти годы….