Уборка снега в центре Москвы привела к повреждению десятков машин

В Хамовниках сотрудники ГБУ «Жилищник» чистили крыши домов от снега. В результате работ повреждения получили более тридцати припаркованных возле здания автомобилей.

Как сообщает издание «Москва онлайн», у многих транспортных средств повреждены крыши, падающий снег оставил вмятины на капоте и разбил стекла. По словам одной из потерпевших, ее машина получила «травмы», даже несмотря на то, что авто не стояло вплотную к фасаду здания. Девушка подчеркнула, что коммунальщики вели себя неаккуратно и засыпали снегом весь двор.

Жалоб поступало много, однако управляющая компания отказалась фиксировать повреждения, что вынудило пострадавших обратиться за помощью в полицию. Теперь автовладельцы намерены отстаивать свои права в ходе разбирательства и готовят иски к коммунальщикам. Правоохранители эту ситуацию официально пока не комментировали.

