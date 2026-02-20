Мужчина из Мордовии простил сына, который угнал его автомобиль

39-летний житель села Лямбирь взял без спроса Haval Jolion, принадлежащий его отцу. Чтобы осуществить задуманное, нарушитель пробрался в комнату родственника и стащил ключи от машины.

Как сообщает издание «ИНФО-РМ», злоумышленник сел за руль стоявшего возле дома автомобиля и отправился в поездку по району. После этого угонщик бросил транспортное средство в селе Саловка.

Обнаруживший пропажу владелец авто сразу же обратился в полицию, вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Однако на судебном заседании потерпевший заявил ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование задержанного. Стороны достигли примирения: раскаявшийся сын принес отцу извинения и компенсировал причиненный ему вред. Судья удовлетворил эту просьбу и прекратил производство по делу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что 12-летний мальчик угнал машину родителей, потому что опоздал на школьный автобус.