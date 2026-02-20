Женщина не смогла спасти свое авто от конфискации с помощью фиктивной продажи

33-летнюю женщину из Мариинска лишили водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако спустя несколько месяцев она снова села пьяной за руль своего Chevrolet Aveo.

Как сообщает издание «Город Nовостей», во время поездки инспекторы ДПС остановили автомобиль, по результатам медосвидетельствования против нарушительницы возбудили уголовное дело. На судебном заседании подозреваемая вину признала. Но заявила, что транспортное средство ей не принадлежит, и в качестве доказательства предъявила договор купли-продажи, заключенный за два дня до совершения преступления. По словам подсудимой, новая владелица, ее знакомая, один раз разрешила ей съездить по семейным делам.

Суд тщательно проверил обстоятельства сделки и выявил фиктивность договора. Мнимая покупательница утверждала, что отдала за машину всего 190 тысяч рублей, которые якобы взяла в долг у родной сестры. Однако в реальности семья женщины последние полгода жила только на детское пособие в 15 тысяч рублей в месяц. При этом у нее самой не было водительских «прав» и деньги у родственников она не занимала.

В результате женщине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили ее водительского удостоверения на 1,5 года. А Chevrolet Aveo конфисковали в пользу государства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Екатеринбурге у женщины забрали авто из-за того, что на нем ездил ее пьяный бывший муж.