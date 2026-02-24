Женщина подожгла машину отчима из-за кредитных разногласий

Инцидент случился в Сердобском районе Пензенской области, где в полицию обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные подожгли его автомобиль, стоявший во дворе дома.

Как сообщает портал «www.progorod58.ru», сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность подозреваемой, ей оказалась 38-летняя падчерица потерпевшего. Женщина полностью признала вину, подробно изложив мотивы своего поступка.

Оказалось, что транспортное средство приобретали в кредит. Основным заемщиком выступала мать нарушительницы, но в семье договорились, что покупку машины оплатит отчим. Незадолго до событий между супругами произошла серьезная ссора, после которой мужчина заявил, что больше не намерен вносить ежемесячные платежи.

В результате финансовая нагрузка легла на падчерицу, и она решила отомстить. Дождалась наступления ночи, взяла бензин и зажигалку. Убедившись, что отчим спит, облила горючей смесью кузов и подожгла машину. Огонь моментально охватил автомобиль, который получил критические повреждения и восстановлению более не подлежит.

На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальные санкции по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кронштадте конфликт из-за места на парковке закончился поджогом автомобиля.