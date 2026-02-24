Женщина «обмыла» новенький авто и тут же лишилась «прав» за «пьяное» вождение

Суд в Забайкальском крае конфисковал автомобиль у сельчанки, которая, отмечая покупку машины, устроила пьяное ДТП с пострадавшим. Инцидент произошел в селе Верхний Ульхун.

По информации агентства ChitaMedia, 45-летняя местная жительница оформила кредит на покупку Nissan AD. Чтобы отметить приобретение машины, она организовала застолье с участием мужа и знакомых. А потом, несмотря на употребление алкоголя, села за руль.

На одной из улиц автомобилистка не рассчитала скорость при маневре. Объезжая препятствие, она не справилась с управлением: «Ниссан» вылетел на обочину и въехал в дерево. Удар оказался настолько сильным, что находившийся в салоне пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Кыринский районный суд, рассмотрев материалы, назначил женщине наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы условно (с испытательным сроком 2,5 года). Также ее на два года лишили водительского удостоверения.

Ударом для семьи стала и конфискация транспортного средства. По решению суда только что приобретенный (да еще и в кредит) Nissan AD изъят и обращен в собственность государства. Такая мера применяется за повторное или грубое нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о похожем случае в Екатеринбурге, где автомобиль конфисковали у женщины, хотя за рулем в нетрезвом виде находился ее бывший супруг.