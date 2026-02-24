В Красноярске пьяный водитель врезался в ломбард при побеге от полиции

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля на проспекте 60 лет образования СССР. Мужчина за рулем Honda Accord проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Красноярск», во время погони злоумышленник потерял контроль над транспортным средством, и оно на высокой скорости врезалось в здание ломбарда. В результате аварии пострадали две находившиеся в салоне авто женщины. Прибывшие медики оказали одной из них помощь на месте, а вторую с серьезными травмами доставили в ближайшую больницу.

43-летнего водителя полицейские задержали. Медосвидетельствование подтвердило, что он употребял спиртное. В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов — за управление авто в состоянии опьянения, невыполнение законного требования полицейского об остановке, а также за езду без госномеров. Теперь мужчине грозит серьезный штраф и лишение «прав».

