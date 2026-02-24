В Благовещенске автоугонщик выдал себя, сделав селфи

В Благовещенске сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в угоне иномарки. Ранее в полицию обратился владелец автомобиля, оставивший транспортное средство с работающим двигателем неподалеку от кафе. Этой оплошностью воспользовался злоумышленник, находившийся в том же заведении. Мужчина сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили в УМВД России по Амурской области, довести преступный умысел до конца мужчине не удалось. Автомобиль вскоре заглох, поскольку чип-ключ остался у законного владельца. Бросив машину, подозреваемый скрылся с места происшествия. Позже полицейские обнаружили транспортное средство и изучили записи с видеорегистратора, на которых было видно, как довольный молодой человек фотографирует себя на фоне чужого авто.

Личность предполагаемого преступника удалось установить после его задержания за мелкое хулиганство. Нетрезвый дебошир устроил скандал в одном из магазинов Благовещенска, где размахивал руками и нецензурно бранился. Прибывшие на место сотрудники ППС доставили буйного посетителя в отдел для разбирательства. В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи, а также причастен к недавнему угону.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Решением суда подозреваемый заключен под стражу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина из Мордовии простил сына, который угнал его автомобиль.