Угонщик в Иркутске выдал себя, припарковав автомобиль не на том месте

Как сообщает агентство «Иркутск онлайн», полицейские установили, что за день до событий мать пострадавшей распивала алкоголь в компании знакомых. Среди них был мужчина, который и совершил угон транспортного средства. Дождавшись, когда все уснут, он тайком взял ключи от машины и отправился в поездку.
Съездив по своим делам и повредив по пути «Солярис», угонщик решил вернуть автомобиль на парковку, но остановился в пяти метрах от прежнего места. Ключи от машины он при этом незаметно отнес обратно в квартиру.
В итоге мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладения автомобилем без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
