Угонщик в Иркутске выдал себя, припарковав автомобиль не на том месте

За помощью к правоохранителям обратилась владелица Hyundai Solaris. Потерпевшая обнаружила свой автомобиль не на том парковочном месте, где оставляла его вечером. Кроме того, она заметила свежие повреждения на кузове.

Как сообщает агентство «Иркутск онлайн», полицейские установили, что за день до событий мать пострадавшей распивала алкоголь в компании знакомых. Среди них был мужчина, который и совершил угон транспортного средства. Дождавшись, когда все уснут, он тайком взял ключи от машины и отправился в поездку.

Съездив по своим делам и повредив по пути «Солярис», угонщик решил вернуть автомобиль на парковку, но остановился в пяти метрах от прежнего места. Ключи от машины он при этом незаметно отнес обратно в квартиру.

В итоге мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладения автомобилем без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Благовещенске автоугонщик выдал себя, сделав селфи с похищенной машиной.