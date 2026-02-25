Пьяный мужчина разбил автомобиль бывшей супруги сноубордом

Вечером 22 февраля жители дома 20 по улице Дзержинского в городе Апатиты Мурманской области стали свидетелями необычного зрелища. Нетрезвый мужчина во дворе крушил Hyundai Accent, используя в качестве орудия преступления сноуборд.

Как сообщает агентство «СеверПост.ru», к моменту прибытия правоохранителей дебошир успел скрыться, однако на месте преступления он оставил вещественное доказательство — сноуборд марки Terror, торчащий из разбитого стекла автомобиля. Выяснилось, что злоумышленник пришел к бывшей супруге забирать свои личные вещи, включая тот самый спортивный снаряд. Перед визитом мужчина изрядно выпил, горечь от разрыва отношений решив выплеснуть на ее машину.

Теперь нарушителю грозит не только административный штраф, но и уголовная ответственность за умышленную порчу чужого имущества. Окончательные правовые последствия его выходки станут известны после завершения полицейской проверки.

