Волгоградец, устроивший погром в СНТ, лишился свободы, денег и машины

Инцидент произошел в СНТ «Цветущий сад» в Волжской области. Злоумышленник сел за руль своего SsangYong Kyron в состоянии алкогольного опьянения: сперва врезался в стоявшую у обочины машину, а затем в столб.

Как сообщает издание «RIAC34.RU», владелец поврежденного транспортного средства и другие очевидцы потребовали от дебошира остановиться, однако тот проигнорировал просьбы окружающих. Нарушитель направил свое авто в сторону собравшейся толпы, в которой находились двое несовершеннолетних. Чтобы не попасть под колеса, люди бросились врассыпную. После этого водитель протаранил металлический забор — конструкция упала на женщину, причинив ей рваную рану голени.

На этом хулиган не остановился и продолжил движение, но уже не по дороге, а прямо по садовым участкам. Мужчина снес несколько заборов, повредил хозяйственную постройку и уничтожил посадки растений. Очевидцам все же удалось остановить его — они смогли заглушить двигатель машины, после чего вызвали полицейских.

На судебном заседании житель Волжского не признал свою вину и заявил, что просто хотел скрыться с места первого ДТП. Однако его причастность подтвердили видеозаписи, сделанные свидетелями. Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный выплатит пострадавшей женщине 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а его автомобиль SsangYong Kyron конфисковали в доход государства как орудие преступления.

