Машину, простоявшую десятилетия на одном месте, сделали музейным экспонатом

Желтый седан Lancia Fulvia 1970 года выпуска десятилетиями стоял под открытым небом в городке Конельяно в Италии, пока осенью 2021 года о нем не написали итальянские и зарубежные СМИ. На тот момент машина оставалась на одном месте на протяжении 47 лет.

Как сообщает РИА «Новости», пожилые владельцы авто использовали машину как склад для своего газетного киоска. А когда он закрылся, забыли и про легковушку. История получила неожиданное продолжение после того, как группа местных энтузиастов решила провести реставрацию транспортного средства и установила его неподалеку от старого места стоянки, во дворе школы сомелье. Так прежние хозяева, которым сейчас 99 и 89 лет, могут наблюдать за машиной прямо из окна своего дома.

На церемонию открытия нового памятника приехал бывший президент региона Венето и популярный политик Лука Дзайа. Он поделился трогательным воспоминанием: в школьные годы ученики частенько трогали этот автомобиль на счастье по пути на занятия. Теперь же муниципалитет задумывается о создании для машины специального навеса для защиты от непогоды.

