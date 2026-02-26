112

Машину, простоявшую десятилетия на одном месте, сделали музейным экспонатом

Итальянские энтузиасты подарили ретро-автомобилю вторую жизнь

Желтый седан Lancia Fulvia 1970 года выпуска десятилетиями стоял под открытым небом в городке Конельяно в Италии, пока осенью 2021 года о нем не написали итальянские и зарубежные СМИ. На тот момент машина оставалась на одном месте на протяжении 47 лет.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Машину, простоявшую десятилетия на одном месте, сделали музейным экспонатом

Как сообщает РИА «Новости», пожилые владельцы авто использовали машину как склад для своего газетного киоска. А когда он закрылся, забыли и про легковушку. История получила неожиданное продолжение после того, как группа местных энтузиастов решила провести реставрацию транспортного средства и установила его неподалеку от старого места стоянки, во дворе школы сомелье. Так прежние хозяева, которым сейчас 99 и 89 лет, могут наблюдать за машиной прямо из окна своего дома.

На церемонию открытия нового памятника приехал бывший президент региона Венето и популярный политик Лука Дзайа. Он поделился трогательным воспоминанием: в школьные годы ученики частенько трогали этот автомобиль на счастье по пути на занятия. Теперь же муниципалитет задумывается о создании для машины специального навеса для защиты от непогоды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель села в Приамурье украсил свой двор выставкой ретроавтомобилей из снега.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует