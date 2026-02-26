Водитель из Владивостока насмерть сбил знакомого, спутав его с обидчиком

Инцидент произошел 24 февраля в районе Лазо города Артем. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, после чего 45-летний злоумышленник решил отомстить оппоненту и сел за руль своей Toyota Corolla Axio.

Как сообщает издание «ВЛ Новости», нарушитель осознанно совершил наезд на человека. Однако, как выяснилось позднее, под колеса попал не его оппонент, а другой мужчина, которого водитель по ошибке принял за участника конфликта. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте еще до приезда медиков.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и намерены ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

