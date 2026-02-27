Кировчанка нашла под рамкой госномера авто GPS-трекер, который подложил бывший

Потерпевшая встречалась с мужчиной около полугода, отношения быстро завершились из-за неадекватного поведения партнера. Тогда девушка полностью прекратила с бывшим общение, но тому это не явно не понравилось.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, вскоре после расставания смартфон девушки при нахождении в автомобиле начал выдавать уведомления о том, что рядом с ней находится чужой гаджет. Первое время она игнорировала оповещения, объясняя их присутствием соседей или случайных прохожих. Но ситуация прояснилась, когда Валерии попалось рекомендательное видео в соцсетях.

В ролике рассказывалось о том, как злоумышленники используют устройства для скрытого наблюдения за людьми. Когда уведомление появилось снова, потерпевшая решила тщательно обыскать машину. Включив функцию звукового поиска, она услышала слабый писк и вибрацию в районе рамки госномера. Под пластиковой деталью оказался GPS-трекер, замаскированный под обычную банковскую карту.

Испытав шок, кировчанка решила навести справки о бывшем возлюбленном. Выяснилось, что он давно состоит в законном браке. По мнению девушки, трекер понадобился ему для того, чтобы его любовница случайно не столкнулась с законной супругой. После обнаружения устройства она сразу же обратилась с заявлением в полицию, на данный момент стражи порядка проводят проверку по факту незаконной слежки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Мурманской области пьяный мужчина разбил автомобиль бывшей супруги сноубордом.