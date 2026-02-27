Пьяный подросток угнал машину и уснул за рулем

Инцидент произошел утром 26 февраля в Горно-Алтайске, где 57-летний мужчина вышел во двор своего дома, завел Chevrolet Niva и вернулся домой, оставил автомобиль заведенным, чтобы салон прогрелся.

Но, как сообщает агентство «АМИТЕЛ», когда автовладелец вернулся, его «ласточки» на месте уже не было. Гражданин сразу же обратился в полицию.

Оперативники организовали поиски и вскоре патруль ДПС обнаружил разыскиваемую Niva: она была припаркованна на одной из городских улиц. За рулем авто крепко спал 17-летний подросток. Стражам порядка разбудили угонщика и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств инцидента.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что в ночь перед угоном провел в компании друзей, распивая алкогольные напитки. Утром, возвращаясь домой все еще в состоянии опьянения, он заметил заведенную машину с открытой дверью. Ну и не совладал с собой...

Однако дальние поездки в его планы не входили и вскоре подросток уснул прямо в водительском кресле, в котором его и обнаружили прибывшие по вызову полицейские. В отношении злодея следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

