ДНК-экспертиза следов в автомобиле помогла найти пропавшую девочку в Смоленске

Сотрудники полиции нашли 9-летнюю девочку, которая числилась пропавшей с 24 февраля. На ее поиски ранее вышли более двухсот человек, включая волонтеров и неравнодушных горожан. Сейчас жизни несовершеннолетней ничего не угрожает, ее здоровье вне опасности.

Ребенка обнаружили в квартире вместе с подозреваемым в похищении мужчиной

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, местонахождение девочки установили благодаря слаженной работе оперативников уголовного розыска и криминалистов.

Стражи порядка установили автомобиль, на котором предположительно перевозили ребенка. Эксперты изъяли биологические объекты из салона машины, результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого. Все это время полицейские тесно взаимодействовали с волонтерами, которые помогали в поисках.

Вскоре ребенка обнаружили в одной из квартир в Заднепровском районе Смоленска. С ней в этот момент находился 43-летний мужчина, которого задержали по подозрению в похищении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

