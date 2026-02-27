ДНК-экспертиза следов в автомобиле помогла найти пропавшую девочку в Смоленске

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, местонахождение девочки установили благодаря слаженной работе оперативников уголовного розыска и криминалистов.
Стражи порядка установили автомобиль, на котором предположительно перевозили ребенка. Эксперты изъяли биологические объекты из салона машины, результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого. Все это время полицейские тесно взаимодействовали с волонтерами, которые помогали в поисках.
Вскоре ребенка обнаружили в одной из квартир в Заднепровском районе Смоленска. С ней в этот момент находился 43-летний мужчина, которого задержали по подозрению в похищении.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
