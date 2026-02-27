Ревнивая женщина собрала бомбу и попыталась взорвать авто любовницы мужа

В полицию поступило сообщение о громком взрыве на дороге неподалеку от города Паттайя в Таиланде. Прибывшие на место стражи порядка вместе со взрывотехниками обнаружили, что с машины потерпевшей упало и частично сдетонировало самодельное устройство.

Как сообщает издание The Thaiger, бомба представляла собой четыре стеклянные бутылки с взрывчаткой, закрепленные на бензобаке. Сработала только одна из них, поэтому авто получило незначительные повреждения, а находившиеся в салоне люди не пострадали.

В ходе расследования выяснилось, что виновником произошедшего стала женщина, которая узнала об измене мужа и решила расправиться с соперницей. Злоумышленница наняла двоих коллег-мужчин для реализации плана. Один из них тайно установил на автомобиль жертвы устройство слежки. В это время нарушительница вместе со вторым подельником учились готовить бомбы, просматривая видеоуроки из открытых источников.

На допросе подозреваемая полностью признала свою вину. В отношении всех троих задержанных выдвинули обвинения в покушении на убийство. Санкции по соответствующей статье предусматривает серьезное наказание, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. Кроме того, фигурантам вменили организацию взрыва, опасного для жизни и имущества, а также нелегальное хранение взрывчатки. За эти преступления им грозит до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы.

