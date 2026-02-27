Девушка выпрыгнула из машины на ходу, чтобы спастись от бывшего

Пьяный молодой человек не смог смириться с разрывом и приехал к дому бывшей девушки в селе Пригородное в Якутии. Желая выманить ее на улицу, он принялся крушить имущество — в ход пошли камни, которыми он разбил стекла в окнах.

Как сообщает издание Sakhapress, когда девушка все же вышла во двор, злоумышленник наставил на нее шкуросъемный нож. Угрожая физической расправой, мужчина силой затолкал ее в машину, принадлежащую сестре потерпевшей, после чего заблокировал двери и отвез пленницу на безлюдный участок в районе села Хатассы.

Спастись пострадавшей удалось только благодаря собственной отваге. Когда автомобиль выехал на трассу в направлении Якутска, она прямо на ходу выпрыгнула из машины и побежала к людям за помощью.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину, хотя и заявил, что не хотел похищать девушку, а лишь намеревался с ней поговорить. Следователи возбудили против него уголовное дело, обвинения включают похищение человека, угон транспортного средства и умышленное уничтожение чужого имущества.

