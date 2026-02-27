Девушка выпрыгнула из машины на ходу, чтобы спастись от бывшего

Как сообщает издание Sakhapress, когда девушка все же вышла во двор, злоумышленник наставил на нее шкуросъемный нож. Угрожая физической расправой, мужчина силой затолкал ее в машину, принадлежащую сестре потерпевшей, после чего заблокировал двери и отвез пленницу на безлюдный участок в районе села Хатассы.
Спастись пострадавшей удалось только благодаря собственной отваге. Когда автомобиль выехал на трассу в направлении Якутска, она прямо на ходу выпрыгнула из машины и побежала к людям за помощью.
Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину, хотя и заявил, что не хотел похищать девушку, а лишь намеревался с ней поговорить. Следователи возбудили против него уголовное дело, обвинения включают похищение человека, угон транспортного средства и умышленное уничтожение чужого имущества.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Мурманской области пьяный мужчина разбил автомобиль бывшей супруги сноубордом.