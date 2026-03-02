Страдающий от безденежья гражданин средь бела дня снял бампер с чужого авто

27-летний злоумышленник давно нуждался в декоративной накладке на бампер своего автомобиля, однако денег на покупку запчасти у него не нашлось. И вот однажды он увидел в одном из дворов родного Южно-Сахалинска авто той же марки, с искомой деталью. После чего, не долго думая, снял накладку с клипсов и скрылся с места кражи.

Как сообщает ИА «АСТВ», хозяин пострадавшей машины вскоре заметил пропажу и незамедлительно обратился за помощью в полицию. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество, которое вернули законному владельцу. Общую сумму ущерба оценили в 17 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Шахтах автомеханик разобрал машину клиентки и похитил блок цилиндров.