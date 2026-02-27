Мужчина выпрыгнул на ходу из кареты скорой помощи и погиб

Инцидент произошел во время транспортировки пациента в больницу в Глазове, Удмуртия. Мужчина смог самостоятельно открыть дверь и выпрыгнуть из машины.

Мать его детей подала иск к медучреждению о компенсации в 3 млн рублей

Как сообщает ИА «Сусанин», в результате падения потерпевший получил тяжелейшие травмы. Пострадавшего экстренно доставили в отделение реанимации, однако спасти его жизнь врачам так не удалось — он скончался.

После этого в Глазовский районный суд поступило исковое заявление о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних детей погибшего от их матери. Она требует взыскать с учреждения здравоохранения по 1,5 млн рублей на каждого ребенка. В своем заявлении женщина подчеркнула, что причиной случившегося стало нарушение водителем скорой помощи ПДД.

Суд уже принял исковое заявление к производству, рассмотрение дела по существу назначено на 5 марта.

