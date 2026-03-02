Мастер автосервиса обманул клиентов на 300 тысяч рублей

Ранее неоднократно судимый житель села Черная Речка работал в автосервисе в Первом городском микрорайоне Хабаровска. Он предлагал существенную скидку на свои услуги, однако с условием, что деньги переведут лично ему, минуя кассу организации.

Аферист предлагал скидку при оплате его услуг наличными, но не спешил заниматься ремонтом

Как сообщает портал «МВД Медиа», потерпевшие соглашались на выгодные условия и отправляли средства на банковские карты бывшей жены и сожительницы злоумышленника. Полученное злоумышленник тратил на личные нужды, даже не приступая к работам.

В одном из эпизодов житель Индустриального района перечислил мошеннику 123 тысячи рублей. Спустя неделю мастер сообщил ему о завершении ремонта, однако при осмотре автомобиля в сервисе владелец не обнаружил следов каких-либо манипуляций с машиной, после чего немедленно обратился в полицию.

Общий ущерб от действий афериста составил около 300 тысяч рублей. Следователи возбудили в отношении него сразу несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владимирской области автомеханика приговорили к пяти годам тюрьмы за обман клиентов на 6,5 млн.