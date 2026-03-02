Мастер автосервиса обманул клиентов на 300 тысяч рублей

Как сообщает портал «МВД Медиа», потерпевшие соглашались на выгодные условия и отправляли средства на банковские карты бывшей жены и сожительницы злоумышленника. Полученное злоумышленник тратил на личные нужды, даже не приступая к работам.
В одном из эпизодов житель Индустриального района перечислил мошеннику 123 тысячи рублей. Спустя неделю мастер сообщил ему о завершении ремонта, однако при осмотре автомобиля в сервисе владелец не обнаружил следов каких-либо манипуляций с машиной, после чего немедленно обратился в полицию.
Общий ущерб от действий афериста составил около 300 тысяч рублей. Следователи возбудили в отношении него сразу несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владимирской области автомеханика приговорили к пяти годам тюрьмы за обман клиентов на 6,5 млн.