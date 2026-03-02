В Липецке еадекват угрожал ножом соседке и порезал два колеса ее автомобиля

Между соседями давно сложились неприязненные отношения. А поводом для очередной ссоры послужил спор о припаркованном автомобиле потерпевшей.

Как сообщает портал Gorod48, после очередной словесной перепалки 46-летний мужчина не смог сдержать эмоций и взялся за нож. Он угрожал холодным оружием 57-летней женщине, после чего порезал два передних колеса ее Ford Fusion. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 18 тысяч рублей.

Пострадавшая сразу же обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка вскоре задержали подозреваемого, в отношении которого следователи возбудили сразу два уголовных дела — по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» и по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Наказание по каждой из них предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

