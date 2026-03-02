Жительница Сахалина лишилась машины и 2 миллионов после «установки» домофона

В УМВД России по Сахалинской области рассказали подробности многоступенчатой схемы обмана, от которой пострадала пенсионерка. Первый звонок поступил ей 4 февраля. Неизвестный сообщил, что в подъезде будут устанавливать новое оборудование, и для этого попросил продиктовать цифры из присланного смс-сообщения.

Как сообщает ИА «АСТВ», пожилая женщина безоговорочно выполнила указание мошенников. Спустя непродолжительное время раздался новый звонок. На этот раз голос на другом конце представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил потерпевшую, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам и готовятся перевести с них все накопления. Затем звонившие резко сменили тактику и начали обвинять пенсионерку в пособничестве недружественным государствам и оказывать на нее психологическое давление.

Под угрозами женщина поверила, что единственный способ сохранить сбережения и доказать свою невиновность в «измене» Родине — продать личный автомобиль. Все вырученные средства от сделки она перевела на продиктованный неизвестными «безопасный счет».

В результате жительница несчастная лишилась 2 135 000 рублей и своего транспортного средства. На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

