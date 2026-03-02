BMW X5 увезли на эвакуаторе за долги владельца

Житель Екатеринбурга накопил задолженность перед физическим лицом в размере 10 миллионов 700 тысяч рублей. Возвращать деньги он не торопился, поэтому приставы завели исполнительное производство и начали розыск имущества злостного неплательщика.

Как сообщает портал GOVP.info, в собственности у должника числился BMW X5. Судебные приставы определили местонахождение машины и отправились по адресу. Автомобиль стоял припаркованным у ресторана в центре города, где ее хозяин в этот момент обедал и не ожидал визита нежданных гостей. Мужчина не стал сопротивляться и добровольно передал ключи от своего авто.

Транспортное средство тут же погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную стоянку под ответственное хранение. Теперь у его хозяина есть выбор: либо в ближайшее время рассчитаться с долгами, либо лишиться своего X5 навсегда — если он так и не выплатит всю сумму, машину выставят на торги.

