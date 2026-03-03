594

Мужчина, не выдержав мук любви, сжег Kia Rio бывшей девушки

Ущерб от действий нарушителя составил больше миллиона рублей

В День защитника Отечества, 23 февраля, жительница Уфы сообщила своему мужчине о своем решении прекратить с ним романтические отношения. Это сильно расстроило молодого человека, и после почти недельных раздумийон решил отомстить бывшей возлюбленной.

Автор
Александр Проневский

Изображение Мужчина, не выдержав мук любви, сжег Kia Rio бывшей девушки

Как сообщает портал «Горобзор.ру», 28 февраля девушка отправилась в гости к подруге, проживающей на улице Дизельной. Они вместе сходили в ночной клуб, вернулись домой и легли спать. Разбудил их уже стук в дверь сотрудников МЧС, которые прибыли на вызов о горящем автомобиле.

Оперативно прибывшие на место событий пожарные потушили пламя, однако спасти Kia Rio им не удалось. По предварительной оценке сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность поджигателя и задержали 45-летнего бывшего потерпевшей. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Пензенской области женщина подожгла машину отчима из-за кредитных разногласий.

