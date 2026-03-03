Мужчина, не выдержав мук любви, сжег Kia Rio бывшей девушки

Как сообщает портал «Горобзор.ру», 28 февраля девушка отправилась в гости к подруге, проживающей на улице Дизельной. Они вместе сходили в ночной клуб, вернулись домой и легли спать. Разбудил их уже стук в дверь сотрудников МЧС, которые прибыли на вызов о горящем автомобиле.
Оперативно прибывшие на место событий пожарные потушили пламя, однако спасти Kia Rio им не удалось. По предварительной оценке сумма ущерба составила более миллиона рублей.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность поджигателя и задержали 45-летнего бывшего потерпевшей. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».
