Мужчина, не выдержав мук любви, сжег Kia Rio бывшей девушки

В День защитника Отечества, 23 февраля, жительница Уфы сообщила своему мужчине о своем решении прекратить с ним романтические отношения. Это сильно расстроило молодого человека, и после почти недельных раздумийон решил отомстить бывшей возлюбленной.

Как сообщает портал «Горобзор.ру», 28 февраля девушка отправилась в гости к подруге, проживающей на улице Дизельной. Они вместе сходили в ночной клуб, вернулись домой и легли спать. Разбудил их уже стук в дверь сотрудников МЧС, которые прибыли на вызов о горящем автомобиле.

Оперативно прибывшие на место событий пожарные потушили пламя, однако спасти Kia Rio им не удалось. По предварительной оценке сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность поджигателя и задержали 45-летнего бывшего потерпевшей. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

