Мужчина задохнулся в горящем авто на юго-западе Москвы

Инцидент произошел в районе Теплый Стан. На Профсоюзной улице при въезде во двор легковой автомобиль неожиданно загорелся прямо во время движения.

Как сообщает портал «РЕН ТВ», прибывшие на место событий пожарные расчеты вскоре ликвидировали возгорание. Внутри получившей повреждения машины на заднем сиденье спасатели обнаружили мужчину без сознания. Медики попытались реанимировать пострадавшего, однако, к сожалению, вернуть его к жизни не удалось и он скончался.

По предварительной версии, к гибели человека привело отравление продуктами горения. Пожар в подкапотном пространстве привел к сильному задымлению салона, из-за чего находившийся внутри человек задохнулся. На данный момент правоохранители продолжают устанавливать точные причины произошедшего и обстоятельства гибели мужчины.

