Популярного в Tik-Tok инспектора ГИБДД задержали за взятку в Омске

Попавшийся на взяточничестве отрудник Госавтоинспекции пользовался большой популярностью в социальных сетях: на его аккаунт в TikTok подписано более 500 000 человек, а некоторые из роликов набирали до 20 миллионов просмотров.

Как сообщает телеграм-канал Mash, на создание контента для социальных сетей старшего инспектора ГАИ подтолкнула неутешительная статистика нарушений ПДД на дорогах Омска. Теперь же он сам оказался в центре внимания из-за подозрений в нарушении закона.

По версии следствия, злоумышленник вместе со своим знакомым передали крупную сумму денег должностному лицу. О сумме взятки и получателе информация не разглашается, по факту произошедшего руководство УМВД России по Омской области инициировало служебную проверку.

На данный момент задержанного мужчину отстранили от выполнения служебных обязанностей на время разбирательства. Если его вину подтвердят, то блогеру грозит увольнение из органов и уголовная ответственность.

