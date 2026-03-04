За покупку водительских «прав» жителю Чистополя грозит уголовный срок

В Чистополье инспекторы ДПС остановили подозрительную Toyota под управлением 25-летнего юноши. На просьбу предъявить водительское удостоверение он ответил, что забыл его дома, после чего согласился проехать с полицейскими к месту жительства, чтобы забрать документ.

Молодой человек приобрел удостоверение в одном из мессенджеров

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», у себя дома нарушитель передал инспекторам «корочку», однако те сразу заметили, что она выглядит неестественно. Сомнения подтвердила экспертиза: бланк изготовили кустарным способом на обычном цветном принтере, он не соответствовал установленным стандартам Гознака.

На допросе задержанный признался, что еще в 2022 году нашел в одном из мессенджеров продавца поддельных документов. За свое «удостоверение» он перевел мошенникам 95 тысяч рублей и все это время спокойно катался по городу, надеясь, что обман никогда не раскроется.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкции по ней предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

