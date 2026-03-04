Пьяный гражданин от скуки кидался тротуарной плиткой в чужие машины

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения и сильного эмоционального напряжения мужчина во время прогулки по поселку Новоозерное, что в Крыму, зашел в подъезд чужого дома через незапертую дверь, однако один из жильцов выгнал его на улицу.

Как сообщает агентство «Крыминформ», нетрезвый мужчина разозлился, после чего поднял с земли куски тротуарной плитки и принялся бросать их в ближайшие автомобили. Сильнее всего досталось Audi 28-летней женщины — ремонт обойдется ей примерно в 300 тысяч рублей. Серьезные повреждения также получили Nissan и ВАЗ-2106. Вскоре все трое потерпевших автовладельца обратились с заявлениями в полицию.

Стражи порядка выяснили, что к произошедшему причастен 47-летний местный житель, который ранее уже имел судимость. На допросе мужчина полностью признал вину, следователи возбудили в его отношении уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Помимо этого, за разбитое стекло в ВАЗе хулиган ответит по административной статье 7.17 КоАП РФ. На данный момент нарушитель находится под домашним арестом.

