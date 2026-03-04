Суд наказал недобросовестного автопродавца штрафом в 1,5 млн

Во Пскове мужчина заключил договор с компанией на покупку Solaris 2024 года выпуска за 2,6 миллиона рублей и внес 999 999 руб. в качестве предоплаты. Однако продавец так и не передал ему машину, что вынудило покупателя обратиться к Фемиде.

Как сообщает издание «Псковское агентство информации», истец потребовал расторгнуть сделку и вернуть ему полную сумму платежа. Псковский городской суд удовлетворил эти требования, решение вступило в законную силу.

Однако компания вовремя не вернула деньги потерпевшему, из-за чего тот подал второй иск и потребовал выплатить ему неустойку. В результате суд взыскал с продавца 1,5 миллиона рублей, в эту сумму вошли первая задолженность размером в 999 тысяч, неустойка и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований. Благодаря этому мужчина заработал на сорвавшейся сделке 500 тысяч рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что покупатель отсудил право отказаться от навязанных услуг, сохранив скидку на авто.