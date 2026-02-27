Покупатель отсудил право отказаться от навязанных услуг, сохранив скидку на авто

Как сообщает «КонсультантПлюс.Новости», покупатель согласился на эти условия, но в течение месяца после сделки закрыл кредит и написал заявление об отказе от дополнительных услуг. Тогда автосалон подал иск с требованием вернуть полную сумму скидки. Суды первых инстанций встали на сторону продавца и почти полностью удовлетворили все его требования.
А вот Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение. Высшая инстанция указала: нижестоящим судам следовало проверить, не навязали ли покупателю условия.
ВС РФ сослался на позицию Конституционного суда. Нарушением считается ситуация, в которой клиенту предлагают либо купить товар «со скидкой», но с обязательным приобретением других услуг, либо заплатить цену выше рыночной без льгот.
В данном случае размер «скидки» совпал со стоимостью страховой премии и карты помощи. В итоге полная стоимость займа и ежемесячный платеж выросли, что напрямую нарушает имущественные права гражданина.
Дело теперь будут рассматривать заново с учетом этих указаний.
