Покупатель отсудил право отказаться от навязанных услуг, сохранив скидку на авто

Один автосалон предложил покупателю выгодную цену при покупке автомобиля. Однако условием сделки стало оформление кредита, страхового полиса и карты помощи на дорогах.

Как сообщает «КонсультантПлюс.Новости», покупатель согласился на эти условия, но в течение месяца после сделки закрыл кредит и написал заявление об отказе от дополнительных услуг. Тогда автосалон подал иск с требованием вернуть полную сумму скидки. Суды первых инстанций встали на сторону продавца и почти полностью удовлетворили все его требования.

А вот Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение. Высшая инстанция указала: нижестоящим судам следовало проверить, не навязали ли покупателю условия.

ВС РФ сослался на позицию Конституционного суда. Нарушением считается ситуация, в которой клиенту предлагают либо купить товар «со скидкой», но с обязательным приобретением других услуг, либо заплатить цену выше рыночной без льгот.

В данном случае размер «скидки» совпал со стоимостью страховой премии и карты помощи. В итоге полная стоимость займа и ежемесячный платеж выросли, что напрямую нарушает имущественные права гражданина.

Дело теперь будут рассматривать заново с учетом этих указаний.

