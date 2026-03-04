Снежная глыба рухнула на автомобиль с ребенком в поселке под Ярославлем

Как сообщает издание «Яркуб», снежная масса упала на переднюю часть кузова авто, при этом осколки лобового стекла отлетели в салон, где в этот момент и сидел ребенок. Если бы машина стояла всего на метр дальше, то последствия халатности коммунальщиков могли быть гораздо трагичнее. К счастью, в этот раз никто из людей не пострадал.
Мать мальчика подчеркнула, что коммунальщики не убирали снег с кровли с самого начала зимы. Жительница поселка настаивает на разбирательстве в том числе и потому, что именно по этому маршруту дети ходят в школу.
Ситуацией заинтересовалась прокуратура: ведомство организовало проверку исполнения управляющей компанией законодательных норм о надлежащем содержании жилья.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в центре Твери снежная глыба рухнула на девушку и ее автомобиль.