Смерть владельца помешала эвакуации его авто перед сбросом снега с крыши

Коммунальщики чистили крышу дома на 4-й линии Васильевского острова и не уследили за сходом снежной массы. Льдина рухнула и проломила лобовое стекло стоявшего возле здания Opel.

Как сообщает канал «78», отогнать машину на безопасное расстояние до начала работ не удалось по трагической причине — ее владелец умер, а супруга погибшего не имеет водительского удостоверения и не могла переставить иномарку. А другие жильцы дома также обратили внимание на то, что рабочие не огородили опасную зону лентами, хотя во дворе в тот момент находились люди.

Потерпевшая, оставшаяся без мужа и столкнувшаяся с повреждением семейного авто, ожидает решения вопроса о возмещении ущерба. Управляющая компания признала, что сотрудники недостаточно тщательно следили за состоянием кровли, из-за чего и произошло неконтролируемое падение снега. Коммунальщики пообещали полностью оплатить ремонт разбитой машины либо предоставить ее собственнице денежную компенсацию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Приморском крае автовладелец получил 550 000 рублей за упавшую на его машину бетонную плиту.