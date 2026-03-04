Мужчина открыл стрельбу из арбалета, разозлившись на эвакуацию своего авто

Инцидент произошел у жилого комплекса в Лас-Вегасе, США. Ландшафтный дизайнер мирно работал, когда к нему неожиданно подбежал 62-летний местный житель и прицельно выстрел из арбалета несчастному в голову.

Пострадавший от действий неадеквата попал в реанимацию с тяжелым ранением

Как сообщает телеканал FOX5, оперативно прибывшие к месту событий медики доставили раненого в ближайшую больницу.

После стрельбы нарушитель забаррикадировался в своей квартире, переговоры с ним длились около двух часов. В результате правоохранителям все же удалось задержать стрелка, при обыске в вентиляционном отверстии кондиционера стражи порядка нашли орудие преступления — тот самый арбалет.

Следователи установили, что мотивом для нападения стала давняя обида на эвакуацию его машины. Злодей вдруг решил, что на сей раз дизайнера подослала к нему ответственная за буксировку авто ассоциация домовладельцев, чтобы на этот раз досаждать ему шумом воздуходувки для листьев.

Следователи предъявили подозреваемому обвинения сразу по нескольким статьям, судья отправил его за решетку и назначил залог за освобождение в размере 100 тысяч долларов.

